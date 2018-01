DAX bricht nach oben aus +++ Zahlreiche neue Tradingideen

Viele neue TradingideenHeute präsentieren wir unsere tägliche Videoanalyse wieder in voller Länge. Somit haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl neuer Tradingideen sowohl an der Wall-Street, als auch am deutschen Parkett.Der DAX ist jüngst erst nach oben ausgebrochen und lieferte zum Ende der vorigen Woche ein fulminantes Kaufsignal. Die Chancen auf ein ein neues Allzeithoch stehen gut und die Bullen haben das Zepter übernommen.Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at.