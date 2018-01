Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Osram von 59 auf 67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Gewinnwarnungen einiger Wettbewerber habe er im Geschäft mit Lichtlösungen und Systemen (LSS) seine Schätzungen für 2018 reduziert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem kürzte er seine Umsatzerwartungen bei opto-elektronischen Komponenten, weil die Produktion in der malaysischen Fabrik in Kulim langsamer anlaufe als gedacht. Die dennoch vorgenommene Kurszielanhebung begründete er mit einer angepassten Bewertungsskala./tih/mis Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0068 2018-01-22/14:13

ISIN: DE000LED4000