FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Medigene-Aktien haben sich am Montag im Sog von Übernahmefantasie in der Biotech-Branche mit einem Plus von 6,69 Prozent auf 14,67 Euro ihrem Zwischenhoch vom September genähert. Damals waren die Papiere des Spezialisten für Immuntherapien gegen Krebs bis auf 14,88 Euro gestiegen.

Im Bereich Immunonkologie sorgen seit einiger Zeit Übernahmen für Fantasie. Nachdem es zuletzt infolge eines Medienberichts bereits entsprechende Spekulationen gegeben hatte, legte nun der US-Pharmakonzern Celgene ein Offerte für den Kooperationspartner Juno Therapeutics in Höhe von rund 9 Milliarden US-Dollar in Bar auf den Tisch.

Für Celgene ist es bereits der zweite Streich im noch jungen Jahr 2018: Erst vor kurzem hatte der Konzern die bis zu 7 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Krebsspezialisten Impact Biomedicines eingefädelt./mis/ag

ISIN DE000A1X3W00

AXC0176 2018-01-22/14:15