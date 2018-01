Unser Platin Trade macht weiter Freude! Der Kurs klettert auch am heutigen Montag beim Start in die neue Börsenwoche erneut nach oben! Nach einer Eröffnung bei 1010,50 US Dollar zieht die Notierung aktuell bis auf 1017,50 USD an. Wir nutzen deshalb jetzt die Gelegenheit, den StopLoss für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...