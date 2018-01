Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Eckdaten zum Umsatz und erste Andeutungen zum operativen Ergebnis (Ebitda) seien bei dem Modekonzern bereits bekannt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern dürfte der Fokus von Investoren auf Aussagen zur Markenbildung, der Entwicklung in einzelnen Geschäftsbereichen und dem Ausblick liegen./tih/mis Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0071 2018-01-22/14:15

ISIN: DE000A1PHFF7