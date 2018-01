Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach Eckdaten für das besonders wichtige erste Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für das laufende und das folgende Geschäftsjahr an die verfehlten Erwartungen angepasst, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Hauptgrund für das Verfehlen der Erwartungen sei der Preiskampf rund um den "Black Friday". Es sei fraglich, wie Ceconomy dies im Jahresverlauf noch aufholen wolle./tih/mis Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: DE0007257503