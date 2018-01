NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat General Electric von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 17 US-Dollar gesenkt. Der Industriekonzern könnte bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal 2017 am 24. Januar den Ausblick für 2018 senken, schrieb Analyst Andrew Obin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen./mis/ag

Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN US3696041033

AXC0179 2018-01-22/14:21