VW arbeitet laut der "Automobilwoche" an einer neuen Elektronik-Architektur für seine Autos. Grund: Die Trendthemen Elektromobilität und selbst fahrende Autos stellen die in den Autos verbaute Elektronik vor völlig neue Aufgaben. Das verlangt Unmengen mehr an Rechenpower. Die neue Elektronik-Architektur soll dann erstmals in den I.D.-Modellen zum Einsatz kommen. Das Elektronik-Innenleben der aktuellen VW-Modelle ist laut VW mit 60 Steuergeräten beim Golf und rund 100 in der gehobenen Preisklasse von VW technisch nahezu nicht mehr nach oben ausbaufähig.Nicht ohne Grund arbeitet VW arbeitet also mit Tech-Giganten wie Nvidia, IBM und Google zusammen.

