MAINTAL (dpa-AFX) - Dank guter Nachfrage vor allem in der Region Amerika hat der Autozulieferer Norma Group das Jahr 2017 besser abgeschlossen als selbst erwartet. Aus eigener Kraft konnte der Hersteller von Verbindungstechnik nach ersten ungeprüften Zahlen um rund 8,5 Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die eigene Prognose lag seit Juli 2017 bei rund 4 bis 7 Prozent organisches Wachstum. Auch die beiden anderen Regionen Asien-Pazifik und EMEA wuchsen stärker als zuletzt erwartet, hieß es weiter.

Für das Geschäftsjahr 2017 meldete Norma nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von rund 1,017 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13,7 Prozent entspricht. Hier halfen auch die jüngsten Zukäufe. Analysten hatten zuletzt mit etwas weniger Umsatz gerechnet.

Für 2017 rechnet Norma nun mit einer bereinigten Ebita-Marge (bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) von leicht über 17 Prozent. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Rohstoffpreise werde diese Kennziffer aber unter dem Vorjahresniveau liegen.

Produkte von Norma kommen sowohl als Schlauch- und Steckverbindungen in Autos und Nutzfahrzeugen zum Einsatz, aber auch in der Landwirtschaft, etwa in Bewässerungssystemen./stk/jha/

