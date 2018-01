Unterföhring (ots) - - Am Dienstag u.a. mit Bochum gegen Duisburg und Kiel gegen Union



- Darmstadt - Kaiserslautern und Düsseldorf - Aue am Mittwoch



- Wahlweise einzeln oder in der Sky Konferenz



- Donnerstags empfängt Dynamo Dresden den FC St. Pauli



- Christina Rann, Peter Hardenacke und Esther Sedlaczek moderieren



Unterföhring, 22. Januar 2018 - Der Spielbetrieb im Oberhaus ist bereits in vollem Gange, nun kehrt auch die zweite Liga aus der Winterpause zurück. Zuschauer und Fans können es wohl kaum noch erwarten, denn die Liga erfreut sich großer Beliebtheit: Mit einer Reichweite von durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauern (Z 3+) pro Spieltag liegt die 2. Bundesliga nach dem 18. Spieltag um 44 Prozent über dem Wert der Vorsaison und damit auf Kurs für die erfolgreichste Zweitliga-Saison bei Sky überhaupt.



Westderby Bochum - Duisburg, außerdem Kiel - Union am Dienstag live bei Sky



Der 19. Spieltag startet am Dienstag um 18:30 Uhr mit einem Derby. Der MSV Duisburg, derzeit auf Rang sieben, reist zum Tabellenzwölften VfL Bochum. Beide Teams trennen derweil nur drei Punkte. Anschließend empfängt der 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg. Die Clubberer wollen ihren Platz in der Spitzengruppe festigen und hoffen zugleich auf einen Patzer des Tabellenzweiten Holstein Kiel, der Union Berlin zu Gast hat. Im direkten Verfolgerduell trifft der FC Ingolstadt (4.) auf den SV Sandhausen (5.) Christina Rann begrüßt am Dienstag die Zuschauer um 18:15 Uhr.



Kellerduell am Mittwoch: Kaiserslautern reist nach Darmstadt



Heiß her geht's auch am Mittwoch, wenn der SV Darmstadt das Tabellenschlusslicht aus Kaiserslautern empfängt. Die Pfälzer konnten in der bisherigen Saison erst zwei Siege einfahren, der Abstand auf den Relegationsplatz, auf dem sich die Darmstädter befinden, beträgt schon sieben Punkte. Um 20:30 Uhr spielt dann Tabellenführer Düsseldorf gegen Aue, Braunschweig gastiert in Heidenheim und Bielefeld trifft auf Greuther Fürth. Peter Hardenacke moderiert die Sendung.



Dynamo Dresden - FC St. Pauli am Donnerstag



Den Abschluss bilden die Traditionsteams Dresden und St. Pauli am Donnerstagabend. Moderatorin Esther Sedlaczek stimmt die Sky Zuschauer ab 20:15 Uhr auf die Partie ein.



Zusammenfassungen frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Am Dienstag und Mittwoch können sich Sky Zuschauer jeweils ab 22:30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 nochmals sämtliche Tore in alle Spiele alle Tore ansehen. Darüber hinaus sind die Highlights jeweils ab 22:45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News zu sehen.



Der 19. Spieltag der 2. Bundesliga von Dienstag bis Donnerstag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Dienstag:



18.30 Uhr: VfL Bochum - MSV Duisburg live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



20.30 Uhr: Dienstags-Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



20.30 Uhr: Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



22.30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



22.45 Uhr: Die Highlights der 2. Bundesliga auf Sky Sport News HD



Mittwoch:



18.30 Uhr: SV Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



20.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



20.30 Uhr: 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



22.30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



22.45 Uhr: Die Highlights der 2. Bundesliga auf Sky Sport News HD



Donnerstag:



20.15 Uhr: Dynamo Dresden - FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



