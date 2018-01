Hannover - Die Renditen der Benchmarkanleihen zogen in der vergangenen Woche deutlich an, so Bernd Krampen von der Nord LB.Die Rendite zehnjähriger Bunds sei zwischenzeitlich wieder bis knapp 0,60% gesprungen, die Rendite amerikanischer Treasuries auf über 2,65%. Charttechnisch hätten Treasuries damit eindeutig den Ausbruch nach oben vollzogen. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen habe sich damit wieder auf über 205 Basispunkte ausgeweitet. Der Renditespread in den USA zwischen kurz- und langlaufenden Papieren sei mit dem Anziehen der zehnjährigen wieder leicht auseinander gegangen; die Rendite zweijähriger Treasuries sei zuvor stark vorweggelaufen. Auch bei den europäischen Benchmarkanleihen habe sich der Laufzeitenspread wieder etwas ausgeweitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...