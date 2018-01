Liebe Leser,

BASF hat die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht - und die können sich sehen lassen! Konkret: Der Umsatz stieg von 57,6 Mrd. Euro in 2016 auf 64,5 Mrd. Euro in 2017. Das entspricht einem Plus von rund 12%. Bei Ebit vor Sondereinflüssen (Ebit = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) konnte ein Anstieg von 6,3 Mrd. Euro (2016) auf voraussichtlich 8,3 Mrd. Euro (2017) verzeichnet werden. Da lag der prozentuale Anstieg mit 32% noch erheblich ... (Peter Niedermeyer)

