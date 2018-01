Gütersloh (ots) -



- 15.000 Stipendien für innovative Online-Kurse bei Udacity ausgeschrieben - 1.500 beste Absolventen erhalten eines von drei Nanodegree-Programmen der Weiterbildungsplattform - Bewerbungsphase läuft bis zum 22. April 2018 - Gemeinsame Initiative mit Google und Udacity durch EU-Kommission ausgezeichnet



Bertelsmann macht sich weiter für die Ausbildung von IT-Talenten stark: Interessierte sind ab sofort aufgerufen, sich für das "Udacity Data Science Scholarship Program" des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns zu bewerben. In diesem Rahmen finanziert das Unternehmen 15.000 Stipendien für einen dreimonatigen Online-Kurs bei Udacity zum Thema deskriptive Statistik. Die 1.500 erfolgreichsten Absolventen erhalten eines von drei vollwertigen Nanodegree-Programmen der digitalen Weiterbildungsplattform.



Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Bertelsmann wird zunehmend digitaler, entsprechend ist die Vermittlung von Digitalkompetenzen eine unserer obersten Prioritäten. Dem Bereich Data Science kommt dabei in vielen unserer Digitalgeschäfte besondere Bedeutung zu. Wir freuen uns sehr, nun 15.000 Stipendien auszuschreiben. Gemeinsam mit unseren Partnern Google und Udacity möchten wir so dem Fachkräftemangel im Technologiebereich entgegenwirken."



Die Bewerbung für ein Bertelsmann-Stipendium bei Udacity ist ab sofort bis zum 22. April 2018 online unter www.udacity.com/bertelsmann-data-scholarships möglich. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt im Mai 2018, sie beginnen im Anschluss mit dem Online-Kurs. Für diesen sollten - je nach individuellen Vorkenntnissen in Statistik, Mathematik oder Informatik - über drei Monate hinweg zwischen fünf und zehn Wochenstunden eingeplant werden. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Die 1.500 besten Studierenden der ersten Phase des Stipendienprogramms können im Anschluss ein vollwertiges Udacity-Nanodegree in "Data Foundations", als "Business Analyst" oder als "Data Analyst" erlangen.



"Wir bei Udacity entwickeln gemeinsam mit Top-Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook Nanodegree-Programme, die mit einem industrieanerkannten Zertifikat abgeschlossen werden und die Lernenden auf die Jobs der Zukunft vorbereiten", erklärte Sebastian Thrun, Gründer und Vorsitzender von Udacity. "Zusammen mit Bertelsmann haben wir nun ein Online-Programm erstellt, das etliche Karrieremöglichkeiten eröffnet, denn die globale Nachfrage nach Mitarbeitern mit Fähigkeiten in Data Science war nie größer".



Die Stipendien sind Teil einer gemeinsamen Initiative von Bertelsmann, Google und Udacity, um digitale Kompetenzen weltweit und in Europa zu fördern. Die Unternehmen hatten im vergangenen Jahr insgesamt 75.000 Stipendien ausgeschrieben. Das Projekt wurde im Dezember von Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, mit einem "European Digital Skills Award" ausgezeichnet.



Bertelsmann ist einer der größten strategischen Anteilseigner an Udacity.



