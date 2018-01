Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 295 auf 300 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor der Bekanntgabe der Zahlen zum vierten Quartal habe er kleine Änderungen an seinem Bewertungsmodell für den Insulinhersteller vorgenommen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anpassungen reflektierten unter anderem die jüngsten Währungsentwicklungen. Die anstehenden Daten zur "Pioneer"-Studie dürften die Papiere wohl stützen./edh/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: DK0060534915