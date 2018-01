Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Andrew Stott verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf die Zunahme an Kapazitäten im Markt für Methionin. Für Evonik sei dies negativ./ajx/mis Datum der Analyse: 22.01.2018

AFA0095 2018-01-22/15:16

ISIN: DE000EVNK013