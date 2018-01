Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer vor der Berichtssaison europäischer Pharmaunternehmen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe nun die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Loxo Oncology bei neuartigen Krebstherapien in sein Bewertungsmodell einbezogen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Eine vollständige Überarbeitung werde er aber erst nach Bilanzvorlage vornehmen. Seine "Top Picks" in der Branche bleiben die Aktien von Astrazeneca , Roche und GlaxoSmithKline ./tih/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE000BAY0017