Warren Buffett glaubt nicht an rationale Märkte. Er sagte selbst: "Wenn die Märkte funktionieren würden, wäre ich heute noch arm wie eine Kirchenmaus." Warren Buffett nutzt die Übertreibungen an den Märkten zu seinem Vorteil aus. Dieses Spielfeld hat auch Buffetts Mentor Benjamin Graham bereits erkannt. Um die wechselnden Stimmungen an den Börsen zu beschreiben, führte...

Den vollständigen Artikel lesen ...