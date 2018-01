Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.03.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-01-22 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft Andernach ISIN DE0005658009 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Andernach, die am Freitag, dem 2. März 2018, 10:00 Uhr, im Hotel Pullman Cologne, Helenenstr. 14, 50667 Köln, stattfindet. I. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016/2017, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 172 AktG am 13. November 2017 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht, der Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016/2017* Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/2017 soll eine Dividende von 0,75 Euro zuzüglich eines Bonus in Höhe von 2,00 Euro je Stückaktie ausgeschüttet werden. Die Dividende soll entsprechend § 58 Abs. 4, Satz 2 AktG am 7. März 2018 ausgezahlt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/2017 in Höhe von 48.497.890,79 Euro wie folgt zu verwenden: * Ausschüttung einer 48.400.000,00 Euro Dividende von 0,75 Euro zuzüglich eines Bonus von 2,00 Euro je Stückaktie: * Vortrag auf neue 97.890,79 Euro Rechnung: 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2016/2017* Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die entweder zusätzliche Organfunktionen bei Unternehmen des thyssenkrupp Konzerns innehaben oder aber leitende Angestellte des thyssenkrupp Konzerns sind, erhalten keine Vergütung für ihre Aufsichtsratstätigkeit bei der Gesellschaft. Der nachfolgende Vergütungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat betrifft daher nur konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2016/2017 eine Vergütung für konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats von 9.000,00 Euro und das Doppelte für den konzernexternen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden vor. 6. *Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat* Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 2. März 2018 endet die Amtszeit der durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats. Es ist daher eine Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Damen und Herren in den Aufsichtsrat zu wählen: Andreas J. Goss, Meerbusch Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG Dr. Thomas Bscher, Köln Geschäftsführender Gesellschafter der Thomas Bscher GmbH & Co. Promotion und Handels KG Dr. Heike Denecke-Arnold, Düsseldorf Vorsitzende der Geschäftsführung der thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH Premal A. Desai, Krefeld Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG Ulrike Höffken, Dinslaken Leiterin Logistik der thyssenkrupp Steel Europe AG Andreas de Maizière, Bad Homburg Selbständiger Unternehmensberater und Multiaufsichtsrat Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. 7. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen. II. *Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6* *Angaben gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG* Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sind bei den nachfolgend jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums. *Andreas J. Goss*, 53 Jahre a) DEA Deutsche Erdoel AG Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH thyssenkrupp Electrical Steel GmbH thyssenkrupp Rasselstein GmbH thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH b) keine *Dr. Thomas Bscher*, 65 Jahre a) keine b) VEMAG Verlags- und Medien AG (Vorsitzender) *Dr. Heike Denecke-Arnold*, 47 Jahre a) thyssenkrupp Industrial Solutions AG thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH b) keine *Premal A. Desai, *48 Jahre a) thyssenkrupp Rasselstein GmbH b) TKAS Auto Steel Company Limited, VR China *Ulrike Höffken*, 58 Jahre a) thyssenkrupp Bilstein GmbH b) Haeger & Schmidt Logistics Belgium N.V./Belgien [seit 1.1.2017] (vormals RKE N.V./Belgien bis 31.12.2016) Haeger & Schmidt International GmbH Haeger & Schmidt Container Line GmbH *Andreas de Maizière*, 67 Jahre a) Fürstlich Castell'sche Bank Credit-Casse-AG (Vorsitzender) Rheinische Bodenverwaltung AG (Vorsitzender) b) Arenberg Consult GmbH (Vorsitzender) Arenberg Recklinghausen GmbH (Vorsitzender) Arenberg Schleiden GmbH (Vorsitzender) Grundkredit- u. Bodenverwaltung GmbH (Vorsitzender) *Angaben zu Ziffer 5.4.1. Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex* Die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten haben weder persönliche noch geschäftliche Beziehungen zur Eisen- und Hüttenwerke AG, den Organen der Gesellschaft oder den direkt oder indirekt mit mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft beteiligten Aktionären, insbesondere der thyssenkrupp Steel Europe AG und der thyssenkrupp AG, mit Ausnahme der Beziehungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten als Vorstand oder leitende Angestellte der thyssenkrupp Steel Europe AG, die aus den obigen Angaben zu § 125 Absatz 1 Satz 1 AktG ersichtlich sind. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat sich vergewissert, dass alle Kandidaten/Kandidatinnen den zu erwartenden Zeitaufwand für die Mandate aufbringen können. Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Kandidaten/Kandidatinnen sind im Internet unter www.ehw.ag abrufbar. III. *Weitere Angaben zur Einberufung* *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital eingeteilt in 17.600.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 17.600.000 Stück. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - persönlich oder durch Bevollmächtigte - und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 9. Februar 2018, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der

