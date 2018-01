Berlin (ots) - Die 20. Ausgabe von "Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik" ging am Sonntagabend mit einem gefeierten Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin unter der Leitung von Evan Christ mit Mark Andres "woher ... wohin" zu Ende. Solisten des Konzertes waren Magali Mosnier in Bruno Mantovanis "Love Songs" für Flöte und Orchester und Mike Svoboda in Georg Friedrich Haas' Posaunenkonzert. Mehr als 5.000 Besucher erlebten in den vergangenen fünf Tagen zahlreiche ausverkaufte Konzerte mit insgesamt 18 Ur- und sechs Erstaufführungen.



Junge wie etablierte Künstler und Ensembles in teils ungewöhnlichen Besetzungen wie ascolta oder LUX:NM präsentierten ein breites Spektrum der zeitgenössischen Musik. Wesentliche aktuelle Entwicklungen wurden dabei exemplarisch abgebildet und in Beziehung zu "Klassikern" wie Bernd Alois Zimmermann gesetzt. Erstmals gehörte der Pierre Boulez Saal zu den vielfältigen Festivalspielorten, die mit dem Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks, dem Radialsystem V und dem Heimathafen den besonderen Charakter von Ultraschall Berlin unterstreichen. Dort war unter anderen das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Enno Poppe mit Nicolas Hodges (Klavier) sowie Christian Dierstein und Dirk Rothbrust (Schlagzeug) als Solisten zu erleben.



Ergänzt wurden die Konzerte durch Einführungen und Podiumsgespräche mit Komponistinnen und Komponisten, Interpretinnen und Interpreten. Kooperationen mit den Berliner Musikhochschulen und der Humboldt-Universität bezogen explizit junge Studierende ein. Im Projekt der UltraschallReporter begleiteten Jugendliche die Künstler neugierig und kritisch bei ihren Proben und Konzerten und tauschten sich mit ihnen über ihre Arbeit aus. Ihre Eindrücke sind in Rezensionen, Reportagen und Interviews auf www.ultraschallberlin.de/ultraschallreporter nachzulesen. Sämtliche Konzerte des Festivals wurden und werden von Kulturradio vom rbb und Deutschlandfunk Kultur live oder zeitversetzt ausgestrahlt. Alle Sendetermine finden Sie hier: www.ultraschallberlin.de/konzerte/radio.



Ultraschall Berlin 2019 findet vom 16. - 20. Januar 2019 statt. www.ultraschallberlin.de



