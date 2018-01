Der government shutdown am Wochenende in US hat bisher keine nennenswerte Auswirkung auf den "Dicken" (SP500). Der Aufwärtstrend läuft unbeirrt weiter und auch das vorgestellte Setup kann einen Einstieg darstellen. Bereits im frühen Handel vor 15:30 Uhr keine Schwäche government shutdown und Panik was ist das? Im Stundenchart sind bisher nur grüne Kerzen nahe dem Allzeithoch zu sehen. SP500 (ES) Stundenchart ...

