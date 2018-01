Rishikesh, Indien (ots/PRNewswire) -



Rishikul Yogshala hat seinen jährlichen Veranstaltungskalender veröffentlicht und die internationalen Yoga-Events und -Festivals für das Jahr 2018 bekanntgegeben



Mit den verschiedenen Yogaveranstaltungen und -festen, die für das Jahr 2018 geplant sind, schickt sich Rishikul Yogshala an, den Geist von Frieden, Freude, Liebe und Yoga noch weiter zu verbreiten - als Gruß im Yogi-Stil. Die Yoga-Events und -Festivals sollen an den unberührtesten Orten Indiens stattfinden wie z. B. in Rishikesh, Mysore und Kerala. Dise Stätten sind bekannt für ihre alten Yoga-Traditionen und ihre Konzentration vedischer Einflüsse und verbreiten damit nicht nur das ganze Jahr hindurch Yoga-Stimmung, sondern sind auch die erlesenen Standorte der Schule. Neben Veranstaltungen zu Yoga und Meditation bietet Rishikul Yogshala auch Yogalehrerkurse, Retreats und Workshops.



Im wunderschönen Kerala in Indien läutet Rishikul Yogshala das neue Jahr mit seinem internationalen Festival für Yoga, Musik und Tanz ein. Neben spirituell bereichernden Yoga-Workshops vereint dieses Festival auch den Geist von Liebe und Freude mit Musik- und Tanzdarbietungen von Künstlern aus dem ganzen Land, die die Seelen miteinander vereinen. Besucher aus aller Welt nehmen an dieser zweitägigen Veranstaltung teil, die im Winter am 5. und 6. Januar 2018 stattfindet.



Am 21. Juni, einem glücksverheißenden Datum, an dem auch der Internationale Tag des Yoga begangen wird, zelebriert Yogshala ein weiteres wundervolles Jahr der Ehrerbietung für die größten Yogis und weisen Gelehrten. Die Feierlichkeiten zum Internationalen Tag des Yoga finden im Herzen der Hauptstadt des Yoga an den Ufern des heiligen Flusses Ganges in Rishikesh statt. In diesem Jahr soll die Veranstaltung noch größer werden und noch viel mehr Künstler, Gurus und Berühmtheiten aus der Welt des Yoga an einem einzigen Ort vereinen. Die Schule, die dafür bekannt ist, dass sie die Yoga-Botschaft verbreitet und Yogis für ihr Wissen, ihren Mut und ihre Fähigkeiten von Herzen entlohnt, wird überdies besondere Talente würdigen, indem sie erneut die inspirierende Preisverleihung der International Yoga Awards durchführt.



Im weiteren Verlauf des Jahres 2018 werden Yogis und andere Besucher dann beim wahrhaft einzigartigen International Yoga Fest im beseelten Monat Oktober willkommen geheißen. Dieses Festival soll ebenfalls in der spirituellen Stadt Rishikesh in Indien stattfinden.



Mit diesen Festivals und Events möchte die Schule verschiedene Wesenheiten zu einem einzigen Stamm vereinen, der ganz ohne Spaltungen und Dispute auskommt. Rishikul Yogshala will damit Liebe und Heilung in Herz und Seele jedes Einzelnen fördern.



Die Schule hat aktiv dazu beigetragen, die Botschaft des Yoga über seine überaus authentischen Schulungsprogramme für Yogalehrer sowie die Vergabe von zahlreichen Yoga-Stipendien an verdiente Personen auf der ganzen Welt zu verbreiten. Ihr Spezialgebiet besteht in der Lehre der traditionellen Yogastile - vornehmlich Hatha und Ashtanga Yoga. Schüler können sich das gesamte Jahr hindurch für die Yogalehrer-Schulungen in Rishikesh anmelden. Die Yogalehrer-Programme finden vorwiegend im Bundesstaat Kerala statt, hauptsächlich in den Wintermonaten zwischen Oktober und Februar. Angehende Yogis, die in das Trekking-Reiseziel Nepal reisen, um Yoga und Meditation zu lernen, können sich in den Monaten März, April, Mai, September, Oktober und November für Yogshalas Yoga-Retreat-Programme anmelden.



Darüber hinaus gestaltet Rishikul Yogshala auch verschiedene Yoga- und Meditations-Retreats für alle, die Heilung für Geist, Körper und Seele und innere Einheit suchen. Dank ihrer besonderen Nische als "Karma Yoga"-Gesellschaft fördert die Schule die humanitären Werte, für die das Wesen des Yoga ein Symbol ist, mit ihren sozialen Aktivitäten und ihrer Zusammenarbeit mit zahlreichen NGOs, die den Karma-Yogi-Geist verbreiten.



Über uns: Seit 2010 is Rishikul Yogshala eine international anerkannte Schule für Yoga und Meditation in Rishikesh, mit Zweigstellen an zahlreichen Orten in Indien und benachbarten Ländern. Die Schule wurde zugelassen von der Yoga Alliance USA und der Yoga Alliance International. Rishikul Yogshala bietet Yogalehrer-Kurse mit 200, 300 und 500 Stunden Länge sowie Yoga-Retreats über 7 und 15 Tage. Zusätzlich zu den Yogalehrer-Programmen und -Retreats, ist die Schule aktiv an der Ausrichtung verschiedener Yoga-Festivals und Events weltweit beteiligt. Weitere Informationen auf https://www.rishikulyogshala.org/. Oder auch telefonisch unter +91 7060060954 oder per E-Mail an info@rishikulyogshala.org.



