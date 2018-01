Der US-Regierung droht ein möglicher "Shutdown". Dies hatte bereits am Freitag die Rallye des Dow Jones etwas gebremst. Heute wird er vor diesem Hintergrund nun im negativen Bereich erwartet. Details erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.