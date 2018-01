Nanning, China (ots/PRNewswire) - Nur 30 km vom Stadtzentrum Nannings, in der autonomen Region Guangxi Zhuang, befindet sich eine Gegend von Schönheit und Magie. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat dieses Gebiet den unglaublichen Wandel von einer Heimat für Auslandschinesen zu einer wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone durchlebt. Bevorteilt durch seinen einzigartigen regionalen Standort und ein fortschrittliches entwicklungspolitisches Konzept hat sich die Gegend zu einer der am schnellsten wachsenden Entwicklungszonen in der Guangxi-Region entwickelt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/631426/Taihe_Pure_Land_community.jpg



Die Guangxi ASEAN Economic and Technological Development Zone wurde 2004 gegründet, im März 2013 zu einer wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszone auf nationaler Ebene ernannt und kurz darauf als nationales Vorzeigebiet für industriellen zyklischen Wandel zugelassen. Seit seinen bescheidenen Anfängen als wirtschaftsorientierte, landwirtschaftliche Nutzfläche für auswärtige Chinesen konnte sich das Gebiet neu positionieren und immer wieder selbst übertreffen. Heute hat sich die Entwicklungszone zu einer Stadt entwickelt, die sich sowohl als Arbeits- als auch Wohnstätte anbietet.



Während der letzten Jahre unterlag die industrielle Struktur der Guangxi ASEAN Economic and Technological Development Zone dem entwicklungspolitischen Prinzip "der städtischen Förderung durch Industrien, der industriellen Ausdehnung innerhalb der Stadt sowie der Integration von Städten und Industrien", beschleunigte ihre Bestrebungen hinsichtlich der Schaffung industrieller Cluster und konzentrierte sich auf die Formation von "Drei-Säulen-Industrien" in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Biomedizin und Maschinenbau. Budweiser, die Shuanghui-Gruppe, Uni-President und mehrere weitere führende Unternehmen konnten sich nach und nach etablieren und ihre Geschäftstätigkeiten aufnehmen, was die Ausdehnung industrieller Ketten sowohl auf der vor- als auch auf der nachgelagerten Ebene zufolge hatte. Des weiteren gründete die Entwicklungszone eine Partnerschaft mit dem Landwirtschaftsministerium der autonomen Region Guangxi Zhuang mit dem Ziel, ein "landwirtschaftliches Silicon Valley" zu schaffen, das bereits von 19 modernen landwirtschaftlichen Modellprojekten wie der Primäranlage zur Seidenraupenzucht in Guangxi unterstützt wird. Unter optimaler Nutzung der idealen natürlichen und ökologischen Ressourcen fördert die Entwicklungszone eine moderne Dienstleistungsstruktur in den Bereichen Freizeittourismus und Altersfürsorge. Als Beispiel dafür steht das Vorführprojekt des Seniorenbetreuungssektors in Guangxi - die Taihe-Pure Land-Community - ein Projekt, in das über zehn Milliarden RMB investiert wurden und dessen erster Bauabschnitt bereits fertiggestellt wurde. So wie der Bau des Nanning Education Industry Park und der Guangxi Vocational Skills Public Practice Base wie geplant voranschreitet, werden diese nahtlos mit in die Strategien zur Stadtentwicklung eingebunden, der entwicklungspolitischen Richtung angepasst sowie mit dem industriellen Layout der Entwicklungszone in Einklang gebracht, während gleichzeitig weiterhin die Integration von Stadt und Industrien gefördert wird.



Zukünftig soll die Guangxi ASEAN Economic and Technological Development Zone bei ihrem Streben nach der Schaffung einer handels-, wohn-, und industriefreundlichen Stadt mit üppigen Gärten und Landschaften, die unternehmerische Träume wahr werden lässt, für ein Gleichgewicht zwischen "Industrieentwicklung" und "ökologischer Bauweise" sorgen und gleichzeitig selbst beide Anforderungen erfüllen.



Links für Bildanhänge:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=305231 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=305232



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/631428/cutting_workshop.jpg



OTS: Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone (ETDZ) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125467 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125467.rss2



Pressekontakt: Herr Ma Tel.: 86 10 63074558