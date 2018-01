Mainz (ots) -



Letzter EM-Auftritt der deutschen Handball-Nationalmannschaft oder Qualifikation für das Halbfinale? Das entscheidet sich am Mittwoch, 24. Januar 2018, beim abschließenden Hauptrunden-Spiel der DHB-Auswahl gegen Spanien. "ZDF SPORTextra" überträgt die Partie live ab 20.15 Uhr. ZDF-Moderator Yorck Polus und Experte Sven-Sören Christophersen stehen für Analysen bereit. Live-Reporter in der Arena von Varazdin ist Christoph Hamm.



Ein Sieg muss her: Nach der Niederlage gegen Dänemark kann Deutschland das EM-Halbfinale nicht mehr aus eigener Kraft erreichen und ist auf Schützenhilfe der Gruppengegner angewiesen. Sollte Mazedonien in seinen beiden noch ausstehenden Begegnungen gegen Dänemark oder Tschechien noch Punkte verlieren, könnte sich das deutsche Team mit einem Sieg gegen Spanien für das Halbfinale qualifizieren.



