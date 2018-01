Sichere Lösung für mobile Konnektivität ermöglicht besseren Schutz gegen Cyberbedrohungen für Mitarbeiter weltweit



Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - - Für Unternehmen, die die Vorteile zunehmend mobiler Mitarbeiter nutzen und gleichzeitig die sensiblen Informationen in der komplexen Cybersicherheitslandschaft schützen möchten, bringt CenturyLink, Inc. (http://news.centurylink.com/) (NYSE: CTL) Adaptive Network Security Mobility (http://news.centurylink.com/adaptive_network_securityasset s_123:184) auf den Markt. Die Netzwerklösung ermöglicht externen Benutzern eine sichere Verbindung mit dem Internet sowie mit internen Netzwerkressourcen, ohne dabei die Cyberrisiken in Kauf nehmen zu müssen, die mit der Verwendung persönlicher Geräte und ungesicherter WLAN-Netzwerke einhergehen.



"Unternehmen setzen heute immer mehr auf globales, mobiles Fachpersonal. Die ständige Anbindung über verschiedene Geräte erschwert das Definieren von Sicherheitsgrenzen deutlich", sagt Chris Richter, Vice President Global Security Services bei CenturyLink. "Dies wird leider durch die Tatsache, dass öffentlich zugängliches WiFi weiterhin sehr anfällig für Cyberattacken ist, noch verstärkt. Dazu kommt, dass mobile Endgeräte beliebte Angriffsziele sind. Unternehmen benötigen deshalb zuverlässige Mobility-Lösungen, die die Leistung und Flexibilität nicht beeinträchtigen. Unsere Kunden müssen sich auf sichere Verbindungen verlassen können, unabhängig von Verbindungstyp und Gerät des Mitarbeiters."



Adaptive Network Security Mobility ermöglicht Unternehmen, den Zugriff für mobile Anwender über Next-Generation Adaptive Network Security Gateways (http://news.centurylink.com/adaptive_network_secur ityassets_122:19585) zu verwalten. So werden Sicherheitsrichtlinien konsistent eingehalten, unabhängig davon, wie und wo sich Nutzer verbinden.



"Mitarbeiter werden immer mobiler und verbinden sich zunehmend von externen Standorten und von unterwegs. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen sichere Mobility als Teil einer umfassenden, cloudbasierten Netzwerk-Sicherheitsstrategie und nicht als ein Add-on in einem bruchstückhaften Ansatz, implementieren", erklärt Christina Richmond, Program Director Security Service Practice bei IDC, einem führenden globalen Marktforschungsinstitut.



Wichtige Fakten



- Adaptive Network Security Mobility bietet einen sicheren Remote-VPN-Zugang zu Unternehmensnetzwerken über IPSec- oder SSL-basierte Internetverbindungen und einen Standard-Webbrowser und sorgt für End-to-End-Verschlüsselung und Tunneling. - Anstelle von Einzel-Lizenzen für jeden mobilen Nutzer, erwerben Unternehmen Concurrent Use Sessions, die auf der voraussichtlichen Anzahl der Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt basieren. - Kunden greifen auf Adaptive Network Security über eine Kombination aus globalen Next-Generation Security Gateways zu, die über die Regionen Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Nordamerika verteilt und über das umfassende globale VPN Backbone von CenturyLink untereinander verbunden sind. - Das Unternehmen behält bei der Erstellung der Remote-Anbindung die Kontrolle über zentralisierte Authentifizierung, Benutzerfunktionsordnung, Ressourcenrichtlinien und Anmeldungsrichtlinien, unabhängig davon, ob Mitarbeiter über Laptop, Tablet oder Smartphone ins Netz gehen.



