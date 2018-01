Bad Marienberg - Für die UBM war der Jahreswechsel von einer Erfolgsserie bei Verkäufen gekennzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:So konnte noch vor Jahresende das im Dezember fertiggestellte Bürogebäude "Kotlarska" im Herzen von Krakau für rund Euro 30 Mio. verkauft werden. Käufer ist der tschechische Immobilienfonds ZFP realitni fond. Im laufenden Monat wurde das vor einem Jahr fertiggestellte "Pegaz" Office-Gebäude mit knapp 21.000m² Gesamtmietfläche in Breslauer Top-Lage an die Hamburger Warburg-HIH für rund Euro 54 Mio. verkauft. An Union Investment gingen zwei Hotels in Polen - einmal das Holiday Inn "Twarda" in Warschau für rund Euro 41 Mio. Zum anderen wurde das noch bis zum Frühjahr 2019 in Bau befindliche Holiday Inn in Danzig im Zuge eines "forward sales" für rund Euro 38 Mio. verkauft.

