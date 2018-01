Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach vorläufigen Zahlen von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Gewinnüberraschung im vierten Quartal habe ihn in seiner positiven Einschätzung bestätigt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gute Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 könnte sich auch positiv auf die Höhe der Dividende auswirken. Die geplante Ausgliederung der Öl- & Gas-Aktivitäten könnte ein weiterer wichtiger Kurstreiber sein./ajx/tih Datum der Analyse: 22.01.2018

AFA0108 2018-01-22/16:17

ISIN: DE000BASF111