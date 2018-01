Nasdaq-100 - Starke Biotechs

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

der "Shutdown" in den USA ist zumindest kurzfristig Wirklichkeit geworden. Die US Börsen scheint dieser aber erst einmal nicht zu stören. Auch der US-Dollar hält sich fast schon erstaunlich stabil. Mit Blick auf die einzelnen Branchen ist heute vor allen Dingen im Biotech-Bereich Musik drin. Gleich mehrere große Übernahmen wie die von Juno Therapeutics durch Celgene oder Bioverativ durch Sanofi bringen neue Fantasie in den Sektor.

Der Nasdaq-100 klebt förmlich am Allzeithoch. Ein signifikanter Ausbruch über die Marke von 6.836 Punkten blieb dem Index aber bislang verwehrt. Ein erster Schritt wäre ein Stundenschlusskurs darüber. Bleiben die Bullen anschließend am Ball, wäre der Weg auf 6.900 Punkte frei. Ebenfalls würde in dieseM Fall langsam aber sicher die nächste runde Marke bei 7.000 Punkten als Ziel winken.

Solange die Hürde bei 6.836 Punkten aber auf der Oberseite immer noch nicht genommen wurde, bewahren sich die Verkäufer noch eine Restchance auf ein zweites Standbein im Bereich des Tiefs um 6.719 Punkte. Die starken US Biotechs spielen heute zumindest zum Start klar den Käufern in die Karten.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.01.2018 - 22.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 22.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

