Mittlerweile ist es ein Jahr her, dass der erste Amazon Go Shop in Seattle eröffnet wurde. Heute ist es soweit, dass die Test Phase endet und der Shop nicht nur für die Amazon Angestellten geöffnet ist. Amazon Go ist ein Konzept, bei dem die Einkäufe der Kunden automatisch erfasst und abgerechnet werden. Dem ersten Store gingen vier Jahre Entwicklungszeit voraus, bis die Technik zum ersten Mal eingesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...