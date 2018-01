KÖLLEDA (dpa-AFX) - Etwa 300 Beschäftigte des Daimler -Motorenwerks MDC Power in Kölleda sind am Montag nach Gewerkschaftsangaben in einen Warnstreik getreten. Sie folgten damit einem Aufruf der IG Metall zu zeitlich befristeten Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaft will damit weiter Druck auf die Arbeitgeber ausüben, damit sie auf ihre Forderungen nach Einkommensverbesserungen und Arbeitszeitverkürzungen eingehen. Bei den Tarifverhandlungen, die in der vergangenen Woche in Thüringen in die dritte Runde gegangen waren, könne von einer Annäherung keine Rede sein, erklärte der Bevollmächtigte der IG Metall Erfurt, Bernd Spitzbarth. Verhandelt wird bundesweit in einzelnen Tarifbezirken.

Bei MDC Power werden Antriebe für verschiedene Automarken des Daimler-Konzerns hergestellt. Das Werk wurde in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und gehört mit weit über 1000 Beschäftigten zu den größeren Industriearbeitgebern in Thüringen.

Die IG Metall verlangt in der laufenden Tarifrunde Einkommensverbesserungen von sechs Prozent und einen Anspruch der Beschäftigten, ihre Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden zu verringern./ro/DP/he

