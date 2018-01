Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil anlässlich der Berichtssaison der Ölkonzerne zum vierten Quartal von 89 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Neil Mehta erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2019 minimal. Bei ExxonMobil dürfte darüber hinaus die Analystenveranstaltung am 7. März mehr Aufschluss über die wichtigsten Kurstreiber geben./la/ajx Datum der Analyse: 22.01.2018

ISIN: US30231G1022