Wien - Kapsch TrafficCom (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Symbol: KTCG) wurde informiert, dass die Ausschreibung für ein landesweites Mautsystem in Polen gestoppt wurde, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das war die erwartete Konsequenz der Bestrebungen der polnischen Regierung, das Mautsystem von staatlichen Stellen betreiben zu lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...