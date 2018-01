Liebe Trader,

Schauen wir uns die Aktie von Aixtron ab Anfang August 2017 an, kann man übergeordnet einen klaren Aufwärtstrendkanal beobachten. Der Trend definiert sich zwischen dem Tief von 3,02 Euro aus Anfang 2017 und reichte kürzlich bis auf ein Höchstwert von 15,20 Euro aufwärts, woraufhin ein kurzfristiger Rücksetzer auf ein Zwischentief von 10,70 Euro folgte. Seit diesem Pullback befindet sich der Wert in einer Konsolidierungsphase, die in die Richtung der Long-Seite aufgelöst werden könnte. Bullen sammeln nämlich ihre Kräfte und machen das auf vorteilhafte Art und Weise bezüglich des Aixtron-Wertpapiers klar. Wenn der Kursverlauf nach wie vor die Vorgaben eines steigenden Dreiecks verfolgt, kann weiteres Kurspotenzial entfaltet werden und macht einen Kauf der Aktie sehr viel attraktiver.

Long-Chance:

Noch grenzt der Widerstand um 13,50 Euro das Wertpapier von Aixtron ein, jedoch lassen sich die Kurse auch nicht zu weit nach unten ziehen. Die Tiefs liegen immer ein wenig höher und könnten dazu neigen, die aktuelle Widerstandslinie bei grob 13,30 Euro bald in Angriff zu nehmen. Tritt dieser Fall ein, kann ein kurzfristiges Kaufsignal eingeläutet werden. Das Ziel läge zunächst an den Jahreshochs aus 2017 bei 15,19 Euro. Übergeordnet kann nach dem Fibonacci-Retracement sogar ein Kaufsignal bei rund 18,00 Euro ausgemacht werden. Eine Verlustbegrenzung sollte zunächst noch bei 10,70 Euro angesetzt werden. Würde die Aixtron-Aktie unter das Stop-Niveau zurückfallen, müssen Investoren mit einem Kursabschlag zurück auf den EMA 200 bei aktuell 9,71 Euro im Wertpapier rechnen. Hierdurch würden Marktakteure für die nächste Zeit jedoch einen baldigen Kursanstieg über die Vorhochs aus 2017 klar verspielen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 13,50 Euro

14,00 / 15,19 / 18,00 Euro

Stop: < 10,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Aixtron SE, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Ana-lyse 12,74 Euro; 17:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

