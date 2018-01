The NAGA Group AG: US-Wirtschaftsmagazin Forbes wählt Vorstand Benjamin Bilski in die berühmte '30 unter 30 - Europa' Talentliste

CORPORATE NEWS

The NAGA GROUP AG: US-Wirtschaftsmagazin Forbes wählt Vorstand Benjamin Bilski in die berühmte "30 unter 30 - Europa" Talentliste

Hamburg, 22. Januar 2018

Am heutigen Tag hat das angesehene US-Wirtschaftsmagazin Forbes sein drittes Ranking von 300 jungen Personen unter 30 Jahren in zehn Kategorien für Europa veröffentlicht. Die THE NAGA GROUP AG (WKN A161NR, ISIN: DE000A161NR7, Kürzel: N4G) freut sich über die Aufnahme von Vorstand Benjamin Bilski in die Kategorie Technologie.

Das "30 unter 30" Ranking führt jährlich junge Menschen mit besonders großem Einfluss in ihrer Branche und/oder mit hoher Innovationskraft auf. 2016 erschien es zum ersten Mal auch für Europa. Tausende Vorschläge der Online-Community wurden von Forbes begutachtet, eine Jury wählte dann jeweils die besten 30 in den zehn Kategorien Wissenschaft & Gesundheit, Industrie, Finanzen, Technologie, Kunst & Kultur, Unterhaltung, Medien & Marketing, Recht & Politik, Social Entrepreneurship sowie Retail & E-Commerce aus.

Benjamin Bilski freut sich über die Nominierung auch für NAGA: "Die Aufnahme in die weltweit anerkannte Forbes "30 unter 30" Liste ehrt mich sehr. Sie unterstreicht zugleich aber ganz besonders NAGAs hohe Innovationskraft und honoriert unsere einzigartige Unternehmensentwicklung."

Die Veröffentlichung der Liste wird heute Abend in London zelebriert.

THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Benjamin Bilski und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Link zur The NAGA Group Webseite: https://www.thenagagroup.com Link zur SwipeStox Webseite: https://www.swipestox.com

