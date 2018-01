Liebe Leser,

in den letzten drei Monaten hatte die E.ON-Aktie mit kräftigem Gegenwind zu kämpfen. Dies lag wohl auch am Erreichen des überkauften Bereichs im Relative Stärke Index, wodurch sich eine Korrektur abzeichnete. Die Aktie verlor in der Folge etwas mehr als 10 % an Wert, könnte nun aber wieder für Investoren interessant werden.

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Intakter Aufwärtstrend gibt die Richtung vor!

Da sich die E.ON-Aktie trotz des beschriebenen Kursrückgangs ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...