BRÜSSEL (IT-Times) - Das soziale Medium Facebook Inc. ist schon längst nicht mehr nur eine Plattform für den sozialen Austausch. In der Zukunft sieht sich Facebook sogar als Trainer für digitale Kompetenzen. Facebook Inc. startete als soziales Netzwerk, auf dem sich Freunde verbinden, austauschen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...