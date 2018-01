Liebe Trader,

Montagabend legt der Streaminganbieter Netflix Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und darf jetzt nicht enttäuschen. Denn vor Veröffentlichung legt die Aktie auf Verdacht bereits um über drei Prozent zu. Dabei setzt der Anbieter zunehmend auf in Eigenregie produzierten Content, allein im laufenden Jahr sind 7-8 Milliarden US-Dollar für die Produktion vorgesehen.

Der Kursverlauf der Aktie seit 2012/2013 erzählt hingegen seine eigene Geschichte, die Aktie konnte von grob 8,00 US-Dollar bis auf ein bisheriges Hoch von 226,07 US-Dollar zulegen. Besonders seit Dezember letzten Jahres ist der Kurs steil gen Norden geschossen. Derzeit liegen aus technischer Sicht keine Trendwendesignale vor, die auf einen baldigen Kurswechsel hindeuten. Trotzdem sollten Investoren aufgrund des hohen Kursniveaus mit Bedacht vorgehen, wenn den einmal Netflix enttäuschen sollte, kann ein heftiger Rücksetzer rasch folgen. Auf der anderen Seite bietet die Aktie aber auch enorme Chancen.

Long-Chance:

Das Wertpapier von Netflix hält sich derzeit an den letzten Rekordhochs von X US-Dollar auf und könnte bei entsprechender Nachfrage direkt bis in den Bereich von 240,00/250,00 US-Dollar durchstarten. Häufig werden gute Quartalszahlen in den USA aber auch zum Anlass für Gewinnmitnahmen genommen. Abgaben bis auf das glatte Niveau von 200,00 US-Dollar wären problemlos zu verkraften und eignen sich hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen auf einem tieferen Kursniveau. Merklich eintrüben sollte sich der Kursverlauf von Netflix aber erst unterhalb von 180,00 US-Dollar - in diesem Fall müssen Verluste bis auf 160,00 US-Dollar hingenommen werden. Im weiteren Verlauf kann es dann sogar noch auf 140,00 US-Dollar weiter runter gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 225,86 US-Dollar

Kursziel: 240,00 // 250,00 US-Dollar

Stopp: < 200,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 25,86 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Netflix Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 225,86 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.