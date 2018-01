FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern SAP will stark in Frankreich investieren. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er in den nächsten fünf Jahren jährlich 150 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung stecken. Insgesamt plane SAP in den nächsten fünf Jahren, bis zu 2 Milliarden Euro auszugeben. Geld soll unter anderem in die Finanzierung von Startups fließen.

SAP teilte zudem mit, das in Paris ansässige Startup Recast.AI übernommen zu haben, das eine Entwicklungsumgebung für Software-Anwendungen bereitstellt, bei denen Nutzer die natürliche Sprache zum Beispiel in Form von Chatbots verwenden können.

January 22, 2018 13:48 ET (18:48 GMT)

