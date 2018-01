Lieber Leser,

die Alibaba-Aktie bleibt weiterhin in der Konsolidierung gefangen. Ein weniger positiver Newsflow lässt die Anleger derzeit aufhorchen. So ist die Akquisition von MoneyGram durch Alibabas Ant Financial in den USA kürzlich von der Regierung abgewürgt worden. Zudem hatte man die Plattform Taobao aufgrund von Produktpiraterie an den Pranger gestellt. Damit setzte man womöglich ein Signal. Die Expansion, nach der Alibaba derzeit strebt, wird in den USA nicht so einfach sein wie ... (David Iusow)

