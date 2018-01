Heidelberg (ots) - Deutschland liefert der Türkei seit den 1980er Jahren im großen Stil Panzer. Zuletzt wurden die Waffenlieferungen zwar zurückgefahren, aber nie ganz eingestellt. Allein im letzten Jahr verkaufte Deutschland der Türkei Rüstungsgüter im Wert von über 25 Millionen Euro - obwohl da schon abzusehen war, in welche Richtung das Land steuert und welche Ziele es in Syrien verfolgt. Denn das Land ist eben, trotz Nato-Mitgliedschaft, kein normaler Verbündeter. Es hebelt die Demokratie aus, lässt Oppositionelle einsperren und führt in Syrien rücksichtslos Krieg gegen die Kurden. Vor diesem Hintergrund erscheinen Waffenverkäufe ebenso unverständlich, wie die eher zaghaften Reaktionen, die zum türkischen Vorgehen aus Berlin kommen. Die Waffenlieferungen hätten schon vor Jahren eingestellt werden müssen. Nun ist es höchste Zeit, das nachzuholen.



OTS: Rhein-Neckar-Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66730.rss2



Pressekontakt: Rhein-Neckar-Zeitung Dr. Klaus Welzel Telefon: +49 (06221) 519-5011