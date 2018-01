Project Management Institute berichtet höhere Gehälter im letzten Jahr

Die Earning-Power-Studie des Project Management Institute (PMI) zeigt, dass PMP-zertifizierte Personen ein wesentlich höheres Einkommen erhalten als jene ohne Zertifizierung. PMP-zertifizierte Befragte (PMP: Project Management Professional) gaben ein höheres mittleres Einkommen an als jene ohne Zertifizierung in den 37 Ländern, in denen die Studie durchgeführt wurde, waren die Einkommen 23 % höher.

Die Studie Earning Power: Die Projektmanagement-Gehaltsstudie wird im Rhythmus von zwei Jahren durchgeführt und liefert Erkenntnisse über den Wert von Fähigkeiten, Erfahrung und Zertifizierungen im Bereich Projektmanagement. Es ist eine branchenführende Informationsquelle, die Projektmanagern mehr Verständnis über ihr Verdienstpotenzial liefert sowie Arbeitgebern, Vergütungsausschüssen, Personalabteilungen und Vermittlern von Führungskräften bei der Festlegung von Gehaltsskalen hilft.

Die 10.Ausgabe der Umfrage enthält Informationen von mehr als 33.000 Projektmanagern in 37 Ländern weltweit. Erstmals in der Studie enthalten sind Gehaltsinformationen der Länder Chile, Costa Rica und Ecuador.

"Diese Informationen sind für Organisationen wichtig, die Projektmanagement-Positionen besetzen, sowie für Kandidaten, die sich für diese Stellen bewerben", so Mark A. Langley, President und Chief Executive Officer von PMI. "Die Berichtsdaten decken acht wesentliche Stellenbeschreibungen und Stufen ab und liefern dabei wichtige Erkenntnisse über Positionen im Bereich Projektmanagement von der Einstiegs- bis zur Führungsebene."

Für nahezu alle an der Studie beteiligten Länder gilt, dass eine PMP-Zertifizierung im Hinblick auf das mittlere Einkommen Vorteile bringt, jedoch ist die prozentuale Gehaltssteigerung von Land zu Land verschieden. Die größte prozentuale Steigerung beim mittleren Einkommen dank PMP-Zertifizierung wurde in den folgenden Ländern berichtet: Südafrika (Gehaltsvorteil 58 %), Ecuador (Gehaltsvorteil 53 %), Kolumbien (Gehaltsvorteil 48 %), Chile (Gehaltsvorteil 43 %) und Mexiko (Gehaltsvorteil 43 %).

Insgesamt betrug das durchschnittliche Jahresgehalt unter den Befragten in den USA 112.000 US-Dollar bei einer mittleren Gesamtvergütung von 120.000 US-Dollar. Das durchschnittliche Jahresgehalt unter den Befragten mit PMP-Zertifizierung in den USA war 25 höher als das durchschnittliche Gehalt jener ohne PMP-Zertifizierung (115.000 US-Dollar gegenüber 92.000 US-Dollar).

Earning Power berichtet von Gehaltssteigerungen in den letzten 12 Monaten und geht von weiteren Gehaltssteigerungen in den kommenden 12 Monaten aus. Die wichtigsten Ergebnisse:

Mehr als zwei Drittel der Befragten (70 %) berichteten, dass ihre Gesamtvergütung (Gehalt, Bonus und andere Leistungen) in den 12 Monaten vor der Gehaltsstudie stieg. Ungefähr ein Viertel (26 %) berichtete Steigerungen von mindestens 5 in der gleichen Periode.

Das durchschnittliche Jahresgehalt von Projektmanagern ist von Land zu Land sehr verschieden und ist in der Schweiz am höchsten: 130.866 US-Dollar.

In allen Ländern steigt das Gehalt mit zunehmender Verantwortung. Die größte Steigerung wird in Nigeria beobachtet, wo das Durchschnittsgehalt von 13.079 US-Dollar für einen Projektmanager I auf 20.735 US-Dollar für einen Projektmanager II und auf 30.305 US-Dollar für einen Projektmanager III steigt.

Der gesamte Bericht is verfügbar unter pmi.org/salarysurvey.

