Im Jahr 2017 erzielte Hilton (NYSE: HLT) ein Rekordwachstum, präsentierte branchenweit führende Innovationen und führte neue Zusatzleistungen für seine Gäste und Teammitglieder ein.

2017 war ein Jahr der Branchenneuheiten, darunter die Einführung von Five Feet To Fitness, dem Hilton Honors Treueprogramm in Partnerschaft mit Amazon, Tapestry Collection by Hilton und Arbeitsplatzinnovationen, die internationale Anerkennung erhielten. Dabei handelte es sich zudem um das Jahr, in dem Hilton ein bahnbrechendes Konzept einführte Connected Room das erste wahrhaft Smartphone-zentrierte Hotelzimmer, in dem Gäste mithilfe der preisgekrönten Hilton Honors Smartphone-App ihren Aufenthalt personalisieren und kontrollieren können.

"Das letzte Jahr war aufgrund der Einführung neuer Technologien, Marken und Partnerschaften, die zu einer Neudefinition des Hotelerlebnisses führte, erneut ein wegweisendes Jahr für unser Team rund um den Globus", so Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton. "Nach der Erzielung von Rekordzahlen für all unsere Entwicklungsmetriken freuen wir uns nun darauf, die Dynamik sogar noch weiter zu steigern, wenn wir uns auf unser hundertjähriges Jubiläum im Jahr 2019 zubewegen."

"Im dritten Jahr in Folge verzeichnete Hilton seine bislang besten Ergebnisse mit Blick auf Nettowachstum pro Einheit, Genehmigungen und Baubeginne", erklärte Kevin Jacobs, Chief Financial Officer bei Hilton. "Wir erzielten ein 6,5%iges Nettowachstum pro Einheit, die Rekordzahl von 51.574 neuen Räumen und schlossen das Jahr 2017 mit der größten Anzahl von im Bau befindlichen Hotelzimmern der gesamten Branche ab."

Rekordwachstum

Eröffnung von mehr als einem Hotel pro Tag, die Schaffung von 23.000 neuen Hotelarbeitsplätzen und die Ausweitung unserer Präsenz um 399 Häuser, wobei die Gesamtzahl weltweit nun bereits 5.200 übertrifft.

Wir verzeichneten über 700 neue Hotels weltweit mit mehr als 100.000 Hotelzimmern im dritten Jahr in Folge. Unser bestehendes System und unsere Pipeline verfügt nun über die Rekordzahl von 1,2 Millionen Hotelzimmern mit 345.000 Zimmern und über 2.200 Hotels in der Entwicklungsphase.

Fertigstellung von 21% aller im Bau befindlichen Hotelzimmer weltweit bis zum Abschluss des Jahres dies bedeutet die Höchstzahl in der Branche und übertrifft den bestehenden Marktanteil von Hilton um das 4,3-Fache.

Ausweitung der Gastfreundschaft von Hilton auf rund 160 Millionen Gäste in 105 Ländern und Regionen.

Steigerung von Hilton Honors auf mehr als 71 Millionen Mitglieder (11,5 Millionen neue Mitglieder)

Die Eröffnung des 5000. Hauses von Hilton dem ersten Tru by Hilton in Oklahoma City. Unter Fortführung der erfolgreichsten Markeneinführung der Branchengeschichte haben wir seither acht weitere Häuser eröffnet und verfügen über mehr als 470 Hotels in unterschiedlichen Phasen des Entwicklungsprozesses.

Im Rahmen der Einführung der gehobenen Collection Marke Tapestry Collection by Hilton wurden nahezu 30 neue Abschlüsse genehmigt und bereits das erste Anwesen, das Hotel Skyler Syracuse in New York eröffnet.

Erreichung der größeren regionalen und Marken-Meilensteine, einschließlich der Eröffnung des 100. Hotels in der Region China mit dem Hilton Quanzhou, dem 200. Hotel in der Region Asien-Pazifik mit dem Waldorf Astoria Chengdu, dem 100. Hotel in Lateinamerika mit dem Hilton Rio de Janeiro Copacabana, 100.000 Hotelzimmern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und dem 500. DoubleTree by Hilton und dem 900. All Suites Haus.

Hotels in der Region China mit dem Hilton Quanzhou, dem 200. Hotel in der Region Asien-Pazifik mit dem Waldorf Astoria Chengdu, dem 100. Hotel in Lateinamerika mit dem Hilton Rio de Janeiro Copacabana, 100.000 Hotelzimmern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und dem 500. DoubleTree by Hilton und dem 900. All Suites Haus. Einleitung der Hilton Africa Growth Initiative für 100 zusätzliche Häuser für das Subsahara-Afrika-Portfolio von Hilton in den nächsten fünf Jahren.

Erweiterung des Luxury Portfolios durch Eröffnungen von Pavillon-Hotels, darunter Waldorf Astoria Beverly Hills, Conrad Fort Lauderdale und das erste Canopy by Hilton in Nordamerika im Hafengebiet Wharf in Washington, D.C.

Abschluss der Spin-offs von Park Hotels Resorts und Hilton Grand Vacations.

Kundeninnovationen

Präsentation von Connected Room, einem Hightech-Hotelzimmer, dem ersten seiner Art, das seine Gäste in die Lage versetzt, jeden Aspekt ihres Aufenthalts mithilfe der Hilton Honors App zu personalisieren und zu kontrollieren. Connected Room steht nun live in einem Hotel zur Verfügung und wird in den kommenden Wochen in einigen weiteren installiert und schließlich im weiteren Verlauf des Jahres 2018 in den Hotels der Marke in den Vereinigten Staaten verfügbar sein.

Eröffnung der Innovation Gallery, ein Inkubator und Erlebnisort für innovative Produktentwicklungen, die in der Lage sind, die Zukunft der Hotelbranche zu gestalten.

Einführung des revolutionären neuen Gästezimmers Five Feet to Fitness und somit eines Wellness-Konzepts für die Hotelzimmer, das mehr als 10 unterschiedliche Fitness-Ausrüstungs- und Zubehör-Optionen bietet.

Skalierung der branchenweit ersten Digital Key Technologie und ihrer Zimmerauswahl-Funktionen für 352.000 Hotelzimmer in mehr als 2.500 Hotels rund um den Globus.

Einführung der branchenweit ersten Zusatzleistungen für Hilton Honors Mitglieder, darunter Shop mit Punkten unter Amazon.com. Hilton Honors war zudem das erste und einzige Treueprogramm, das seinen Mitgliedern die Möglichkeit einer flexiblen Kombination von Punkten und Geld für einen Hotelaufenthalt bot und in dessen Rahmen Familienmitglieder und Freunde ihre Punkte kostenlos zusammenlegen können.

Ankündigung von vier neuen Hilton Honors co-branded Kreditkarten gemeinsam mit American Express, um Hilton Honors Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten und die Gästeprämien zusätzlich aufzuwerten.

World's Best Workplace

Aufnahme in die jährliche Liste "Top 10 World's Best Workplace" von Great Place to Work der 25 weltweit besten Arbeitsplätze im zweiten Jahr in Folge.

der 25 weltweit besten Arbeitsplätze im zweiten Jahr in Folge. Ausweitung unseres Engagements zur Unterstützung unserer Teammitglieder, ihr Bestes zu geben, durch die Einführung von Thrive@Hilton in Partnerschaft mit dem innovativen Startup-Unternehmen Thrive Global.

Aufnahme in die Liste der 2017 Fortune 100 Best Companies to Work For , die Unternehmen mit außergewöhnlichen Arbeitsplatzkulturen auszeichnet. Nun an Position 26 eingestuft, konnte Hilton seine Position somit um mehr als 30 Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbessern.

, die Unternehmen mit außergewöhnlichen Arbeitsplatzkulturen auszeichnet. Nun an Position 26 eingestuft, konnte Hilton seine Position somit um mehr als 30 Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Betriebsausweitung: Wahrung der Chance zur Anwerbung von zusätzlichen 20.000 US-Veteranen, Ehepartnern, Familienangehörigen und Betreuungspersonen bis zum Ende des Jahres 2020 auf Basis der 10.000 militärischen Neueinstellungen seit 2013, um das anfängliche Ziel von vor zwei Jahren zu übertreffen.

Anerkennung als ein "Top 50 Company for Diversity" durch DiversityInc mit einer Einstufung auf Rang 30 und somit einer Verbesserung um 12 Plätze gegenüber dem Vorjahr. Hilton wurde zudem in sechs weitere Listen von DiversityInc aufgenommen: Top Companies for Mentoring, Top Companies for Supplier Diversity, Top Companies for People with Disabilities, Top Companies for Employee Resource Groups, Top Companies for Veterans und Top Companies for Global Diversity.

Einführung der Programme Adoption Assistance und Thrive Sabbatical und Ankündigung weiterer branchenweit führender Zusatzleistungen, darunter das Rabattprogramm Go Hilton Long-Tenured Team Member Travel.

Einstufung als Nummer Eins der Hotelbranche durch Forbes und JUST Capital unter Amerikas sozialverträglichsten Unternehmen.

Freiwilliges Engagement von über 265.000 Stunden in 87 Ländern im Verlauf der Global Week of Service.

Listing in führenden Markt- und Nachhaltigkeits-Indizes im Standard Poor's 500 Index und im The Dow Jones Sustainability Index.

Auszeichnung (President und CEO Chris Nassetta) mit dem "Voices of Solidarity Award" von Vital Voices für das Streben von Hilton nach Befähigung der Frauen und seine Förderung von Menschenrechten.

Stärkung von Gemeinschaften durch Gewährung von Finanzhilfen von mehr als 1 Million US-Dollar zur Förderung lokaler Projekte rund um den Globus. Hilton spendete zudem über 3 Millionen US-Dollar für die Katastrophenhilfe im Rahmen von 20 individuellen Kampagnen.

Verteilung von über 6 Millionen Stückseifen und Entsorgung von mehr als 6.800 Tonnen Abfall im Rahmen des größten Seifenrecyclingprogramms der Branche.

Weitere Informationen über Hilton finden Sie unter newsroom.hilton.com.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltmarken mit über 5.200 Häusern und mehr als 856.000 Zimmern in 105 Ländern und Regionen. Hilton hält an seiner Mission fest, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und dafür besondere Erlebnisse zu bieten in jedem Hotel, für jeden Gast, bei jeder Gelegenheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. Mit Hilton Honors betreibt das Unternehmen außerdem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm. Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben sofortigen Zugang zu Leistungen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einen exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, sowie standardmäßig kostenloses WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

