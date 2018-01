Land Rover, Daimler, VW: Warum SUVs so gefragt sind

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines SUV kann eigentlich nur jemand stellen, der entweder Autos generell ablehnt oder noch nie einen gefahren ist. Zumindest aus unserer Sicht sind die innenstadt-tauglichen Geländewagen auf absehbare Zeit nicht mehr aus den Produktlinien der Autohersteller wegzudenken.

Ein Trend baut sich langsam auf. In den 1990er Jahren kam das sogenannte Sport Utility Vehicle oder kurz SUV allmählich in Mode. Waren es am Anfang Modelle wie der Toyota RAV4 und der Land Rover Freelander haben sich Jahr für Jahr alle etablierten Autohersteller an die "Sportnutzfahrzeuge" in allen Formen gewagt. Egal ob als fast reiner Geländewagen, als kleiner SUV oder Crossover - die Bandbreite ist extrem. Dabei haben die Wagen deutlich an Bequemlichkeit gewonnen und nichts vom Scharm ruckeliger Geländewagen vergangener Tage. Stattdessen stehen gediegene Fahreigenschaften an erster Stelle.

Große Beliebtheit. Allen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit generell oder Umweltschutzerwägungen zum Trotz: SUVs werden sehr gerne gekauft. Bei den Neuzulassungen ist der Anteil der SUVs im Jahr 2017 um 2,5 Prozentpunkte gestiegen. Konkret stieg die Zahl um fast 100.000 auf rund 522.000 SUVs. Damit ist jeder siebte in Deutschland neuzugelassene Wagen ein SUV!

