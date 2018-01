Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan rüttelt nicht an ihrem geldpolitischen Kurs. Nach der Sitzung des geldpolitischen Rats teilte die japanische Notenbank am Dienstag mit, es wird weiterhin eine Rendite von rund null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen angestrebt. Zudem bleibt der Zinssatz für kurzfristige Einlagen bei minus 0,1 Prozent. Die Entscheidung fiel im Rat mit acht zu eins Stimmen.

Die Bank of Japan hielt auch an ihrer Ansicht fest, dass die Inflation in zwei Jahren wahrscheinlich 2 Prozent erreichen wird. Zudem sicherte die Notenbank zu, jährlich Staatsanleihen für 80 Billionen Yen zu kaufen.

