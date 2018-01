EuroStoxx50 Express-Anleihe mit 4% Bonuschance und 40% Schutz

Der als Kursindex (keine Anrechnung von Dividendenzahlungen) konzipierte EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) wurde mit seinem Wertzuwachs von 34 Prozent in den vergangenen 5 Jahren im Vergleich zum Performance-Index DAX (Dividendenzahlungen werden dem Indexwert hinzugezählt) (ISIN: DE0008469008), der im gleichen Zeitraum um stattliche 73 Prozent zulegen konnte, deutlich abgehängt. Dennoch zählt der Eurostoxx50-Index, der die 50 wichtigsten Aktien der Eurozone erhält, nach wie vor zu den beliebtesten Basiswerten, mit denen Anleger mit Hilfe strukturierter Produkte ihre Renditechancen optimieren und die Risiken eines direkten Indexinvestments reduzieren wollen.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Eurostoxx50-Index ein den nächsten Jahren moderat positiv entwickeln wird, und dass er in 5 Jahren nicht 40 Prozent seines aktuellen Wertes verlieren wird, könnten eine Investition in die Express-Anleihe der Erste Group in Erwägung ziehen.

Die Expresszahlungen steigen jährlich um 4 Prozent

Der am 30.1.18 ermittelte Schlusskurs des EuroStoxx50-Index wird als Ausübungspreis für die Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird sich die ausschließlich am finalen Bewertungstag (24.1.23) aktivierte Barriere befinden.

Einmal jährlich wird der EuroStoxx50-Kurs mit dem Ausübungspreis verglichen. Notiert der Index am ersten Bewertungstag in 12 Monaten oberhalb des Ausübungspreises, so wird die Anleihe vorzeitig inklusive einer Zinszahlung von 4 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich der Index dann unterhalb des Startwertes, dann verlängert sich die Laufzeit zumindest um ein weiteres Jahr. Mit jedem Laufzeitjahr erhöht sich die in Aussicht stehende Zinszahlung um 4 Prozent.

Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag, dann wird sie bereits dann mit 100 Prozent und der auf 20 Prozent angewachsenen Zinszahlung getilgt, wenn der EuroStoxx50-Index an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwertes notiert. Befindet sich der Index hingegen an diesem Tag mit mehr als 40 Prozent im Verglich zum Ausübungspreis im Minus, so wird die Anleihe ohne Zinszahlungen gemäß der tatsächlichen negativen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert getilgt.

Die Erste Group-EuroStoxxx50 Express-Anleihe 2018 -2023, maximale Laufzeit bis 31.1.23, ISIN: AT0000A1Z7N2, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus bis zu 2 Prozent Ausgabeaufschlag erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Express-Anleihe spricht Anleger mit einer für den EuroStoxx50-Index leicht bullishen Markterwartung an. Bewahrheitet sich die positive Einschätzung nicht, dann wird der Sicherheitspuffer dafür sorgen, dass die Anleihe in 5 Jahren auch bei einem markanten Indexrückgang von bis zu 40 Prozent den maximalen Ertrag abwerfen wird.

Quelle: zertifikatereport.de