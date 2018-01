Liebe Leser,

auch in der neuen Woche hat die Commerzbank-Aktie einen starken Auftakt hingelegt. Die Aktie ging am Montag mit fast einem Prozent Gewinn aus dem Handel. Auf Sicht von einem Monat summiert sich der Kursgewinn damit auf etwas mehr als 7 %. Im letzten Jahr gehörte die Commerzbank-Aktie zu den größten Gewinnern im DAX. Vielleicht setzt sich dieser Trend auch in 2018 fort.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Gewinne und Margen könnten steigen!

Eine Zinserhöhung ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...