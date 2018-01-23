sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.01.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 578 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,005 Euro		-0,001
-16,67 %
WKN: A2AGHG ISIN: AU000000IOT7 Ticker-Symbol: 27C 
Aktie:
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
IOT GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
IOT GROUP LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,005
0,007
09:30
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AVESORO RESOURCES INC
AVESORO RESOURCES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVESORO RESOURCES INC0,016+45,45 %
IOT GROUP LIMITED0,005-16,67 %
RENEURON GROUP PLC0,001-87,27 %