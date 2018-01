FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.01.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

27C XFRA AU000000IOT7 IOT GROUP LTD

RQE XFRA GB00B0DZML60 RENEURON GROU. PLC LS-,10

AR3 XFRA CA05366A1049 AVESORO RES