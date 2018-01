Nestle sieht sich ganz schön unter Druck. Und zwar seitens des Investors Third Point. Dieser verlangt unter anderem, dass die Leitung des Schweizer Konzerns die Unternehmensstrategie klarstellen und die Verkäufe von schlecht dazu passenden Firmenteilen beschleunigen soll. Zudem könnte Nestle das Aktienrückkaufprogramm beschleunigen und sogar ausweiten.



Third Point hatte sich vergangenes Jahr an Nestle beteiligt und macht seither Druck auf das Management unter dem neuen Firmenchef Mark Schneider. Die Firma hat unter seiner Führung bereits ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 20 Mrd. Franken angekündigt.



