Seit drei Jahren läuft die Aktie der Deutschen Telekom mittlerweile per Saldo seitwärts. Damit ist das Unternehmen in die Bewertung hineingewachsen. Der Blick könnte sich nun wieder nach oben richten - wenn das Wachstum in Übersee anhält.

Im letzten Sommer hatte die Aktie der Deutschen Telekom kurz den Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch versucht, war aber damit gescheitert. Auslöser für den Anstieg war die Hoffnung, dass sich die Tochter T-mobile US und der Konkurrent Sprint doch noch zusammenschließen, das Platzen der Gespräche beendete dann den Höhenflug der T-Aktie.

Nun setzt das Management offenbar darauf, in Übersee organisch weiter zu wachsen und den Platzhirschen so zuzusetzen. Bislang hat das sehr gut funktioniert, aber die Frage bleibt, ob die Wettbewerber weiterhin keine passende Antwort finden. ...

