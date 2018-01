FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD - Die gute Stimmung an den US-Börsen könnte den Dax am Dienstag zum Handelsstart auf den bisher höchsten Stand seiner knapp 30-jährigen Geschichte treiben. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsauftakt auf 13 536 Punkte und damit 0,53 Prozent höher als am Vortag. Sollte der Dax im Xetra-Handel auf diesem Niveau eröffnen, wäre es der bisher höchste Stand. Der bisherige Rekord von 13 525,56 Punkten datiert vom 7. November 2017. Bereits am Montag hatte der Dax am Rekordhoch gekratzt, den Sprung über die Marke von 13 500 Punkte aber nicht geschafft.

USA: - REKORDRALLY GEHT WEITER - Gleich mehrere milliardenschwere Übernahmen in den Vereinigten Staaten haben die US-Indizes am Montag erneut auf Rekordstände getrieben. Der marktbreite S&P-500-Index kletterte bereits im frühen Handel auf einen Höchststand und baute die Gewinne anschließend noch aus, ebenso wie der Nasdaq-100. Der Dow Jones Index folgte etwas später mit einem weiteren Rekord. Im Pharmasektor, in der Biotech-Branche und unter Versicherern greifen Unternehmen tief in die Taschen, um sich mit Zukäufen zu stärken. Das trieb die Aktienkurse insgesamt weiter nach oben.

ASIEN: - AUCH HIER RALLYMODUS - Auch in Asien rennen die Börsen weiter von Hoch zu Hoch: Der Hangseng in Hongkong erreichte einen weiteren Rekordstand und der japanische Nikkei schaffte es klar über die Hürde von 24 000 Punkten auf das höchste Niveau seit 1991. In der Vorwoche hatte er die Schwelle bereits angekratzt, war aber wieder darunter gerutscht. Chinas Festlandbörsen-Index CSI bewegt sich auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2015 voran.

DAX 13.463.69 0.22% XDAX 13.506.38 0.24% EuroSTOXX 50 3.665.28 0.44% Stoxx50 3.267.49 0.43% DJIA 26.214.60 0.55% S&P 500 2.832.97 0.81% NASDAQ 100 6.906.28 1.05% Nikkei 225 24.124,15 1,3%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - KONSOLIDIERUNG - Der Bund-Future setzt laut der Helaba seine Konsolidierung innerhalb des Dezember-Abwärtstrendkanals fort. "Eine robuste ZEW-Umfrage sollte heute nicht stützen, allerdings dürfte der Markteinfluss im Vorfeld der EZB-Ratssitzung begrenzt sein", so die Experten.

Bund-Future Schlusskurs 160.58 0.01% Bund-Future Settlement 160.74 -0.10%

DEVISEN: - SEITWÄRTS - Der Euro tritt knapp unter seinem jüngsten Hoch seit Dezember 2014 bei 1,2322 US-Dollar weiter auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2239 (Freitag: 1,2255) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte somit 0,8171 (0,8160) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.2269 0.08% USD/Yen 110.76 -0.18% Euro/Yen 135.89 -0.10%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE - Brent (März-Lieferung) 69.41 0.17 USD WTI (März-Lieferung) 63.98 0.16 USD

